Seentega kokku kleebitud jäätmed – kas lootustandev tulevikumaterjal?

Enamiku inimeste jaoks on seened vaid kübar ja jalg. Kuid tegelikult moodustab suurima osa organismist mütseeliks nimetatud rakkude võrgustik, mis levib peamiselt maa all ja võib ulatuda üüratute mõõtmeteni. See peenelt hargnenud võrgustik on seni olnud alakasutatud, kuid Fraunhoferi instituudi teadlaste jaoks esindab mütseel murrangulist toorainet, mille abil on võimalik asendada naftapõhised tooted looduslike, orgaaniliste mütseelikomposiitidega.

Jäägid kleebitakse seenemütseeliga kokku

Orgaanilisi jääke kohalikust põllumajandus- ja metsandustegevusest kasutatakse seente kasvatamisel substraadina. Teadlased on erinevates projektides kasutanud mütseelipõhiseid materjale soojustusmaterjalide, pakendite ja nahkameenutavate toodete valmistamisel.

Kliimamuutuste ja fossiilsete toorainete vähenemise taustal on suur vajadus biolagunevate materjalide järele, mida saaks toota väiksema energiakuluga, selgitab biotehnoloog Dr. Hannes Hinneburg Fraunhoferi instituudist. Koos oma meeskonnaga kasutab ta mütseeli, näiteks austerservikutest või tuletaeltest, et muuta kohalikult kättesaadavad taimejäägid säästlikeks materjalideks. Mütseelil on omadused, mida saab kasutada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate materjalide tootmiseks, kuna seente kasv toimub üsna tavalistes tingimustes ja CO2, mis on kätketud jääkidesse, jääbki sinna. Kui tselluloos ja muud orgaanilised jäägid lagunevad, moodustub neist kompaktne, kolmemõõtmeline võrgustik, mis võimaldab luua iseseisva struktuuri.