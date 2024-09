Ukrainlased püüdsid kinni sootuks uut tüüpi Putini drooni

Alla lastud droon jäljendas lennuki tiiva aerodünaamilist kuju ja oli varustatud reaktiivmootoriga, mis viitab eesmärgile olla varjatud ja kiire. Huvitaval kombel ei olnud droonil relvi ega nähtavaid luureseadmeid, mis tähendab et seda võidi kasutada peibutisena või Ukraina õhutõrje testimiseks, mitte otseseks rünnakuks.

Drooni uurinud eksperdid märkasid, et tegemist ei ole kõrgekvaliteedilise tehase tootega, vaid pigem primitiivsema, võib-olla eksperimentaalse mudeliga. Ukraina ametnikud kinnitasid, et droon tundub üsna algeline ja sellel on palju puudusi.