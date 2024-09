Üks viimaseid haruldasi linde Californias suri inimeste poolt laiali paisatud mürgise aine tagajärjel

Peregrine Fund teatas, et 1111 vabastati tagasi loodusesse 17. mail. Tema vend 1K oli äraoleku ajal aga hukkunud. Hauck juhtis tähelepanu sellele, et California kondor on indikaatorliik. Neid kutsutakse aednikeks, sest nad söövad surnud loomi, aidates sellega puhastada keskkonda ja peatada haiguste levikut. Kui kondorid ja teised raipesööjad kaovad, võivad sellised haigused nagu marutaud metsloomade populatsioonides laialdaselt levida, lisas Hauck.

Põhja-Ameerika pliivaba partnerluse veebilehel selgitatakse, et on olemas usaldusväärsed ja põhjalikud teaduslikud tõendid, mis näitavad, et pliimoon võib põhjustada soovimatut kahju meie elusloodusele. Plii on lahangute põhjal California kondorite peamine surma põhjus ja umbes 50% neist sureb pliimürgistuse tõttu.