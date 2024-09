Hiinlastel sai valmis ülimalt täpne Marsi-kaart

2020. aasta juulis jõudis Marsi orbiidile Hiina kosmosesond Tianwen-1, mis otsib võimalikke tõendeid elu kohta Marsil. Peaaegu 1298 päeva jooksul on Tianwen-1 teinud lugematul hulgal kaugseirepilte Marsi pinnast. Tänu Hiina teadlaste mahukale tööle on need pildid kokku pandud, et luua esimene suure eraldusvõimega Marsi värviline kaart. See on praegu kõrgeima eraldusvõimega Marsi kaart ja seda võib kasutada baaskaardina, mis toetab ühel päeval mehitatud missioone Marsile.