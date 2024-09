Tiibeti hiigelsuurest jääkihist väljavõetud 300-meetrisest jääsüdamikust eraldatud viirused pakuvad puutumata jäädvustusi viimase 41 000 aasta pikkusest ajast, mil liustik ja seda ümbritsev keskkond on nii soojenenud kui ka jahtunud. Uuring avaldati äsja ajakirjas Nature Geoscience, kus uuringut juhtiv OSU teadur ZhiPing Zhong märgib, et enne käesolevat tööd oli see, kuidas viirused on seotud suuremahuliste muutustega Maa kliimas, suures osas uurimata.

Kuigi see ei ole kaugeltki esimene kord, kui teadlased on avanud iidseid viiruseid sisaldavaid jääproove, kujutavad Tiibeti avarast Guliya liustikust saadud leiud endast arvuliselt teadaolevate viiruste viiekümnekordset kasvu. Enam kui 1700 viiruse liigist, mis selles viimases Guliya südamikuproovis avastati, on umbes kolm neljandikku täiesti uued. Ülejäänud veerandil olid geneetilised märgid, mis kattusid teadaolevate organismidega teistest maailma piirkondadest nagu Lähis-Ida või isegi Arktika.

Puurimised Guliya liustiku platool Lääne-Hiinas, 6200 m kõrgusel üle merepinna. Foto: Lonnie Thompson.

Guliya proovist leitud viirustest kõige erinevam viiruste kooslus pärineb umbes 11 500 aasta tagusest ajast. Nagu ülikool märgib, läks sel ajal maailma kliima üle viimaselt jääaja etapilt soojemale holotseeni ajastule, kus me praegu elame.

Kuigi teadlased ei saa seda kindlalt väita, näib see äsja avastatud iidsete viiruste varakamber viitavat sellele, et mikroobiliik reageeris kliimamuutustele. Leiud pakuvad uudse vaatenurga sellele, kuidas elu viiruste kujul on reageerinud kliimamuutustele kümnete tuhandete aastate jooksul.

Samuti avastati, et Guliya liustikul peavad viirused «varastama» geene oma peremeestelt, et manipuleerida nende ainevahetust. Viiruste genoomides oli kodeeritud 50 lisametaaboolset geeni, mis olid seotud ainevahetusega, sealhulgas vitamiinide, aminohapete ja süsivesikute sünteesi ja lagundamisega. Mõned neist geenidest olid ohtralt esindatud kõigis uuritud üheksas ajahorisondis, mis viitab sellele, et need aitavad mikroobide peremeestel taluda liustiku pindadel olevaid raskeid olusid, suurendades sellega viiruste elujõudu.

Seega ei nakata ja tapa viirused mitte ainult rakke, vaid nad mõjutavad tõenäoliselt ka oma peremeeste kohanemisvõimet ekstreemsetes liustikukeskkondades ellu jäämiseks.

Teadlased rõhutasid oma töös ka seda, et need uued viirused ei kujuta endast inimestele mingit ohtu. Kuid nagu üks teine uuring aastast 2023 näitas, võivad teistes jääkihtides leiduvad viirused muutuda ohtlikuks, kui kliimamuutused neid jätkuvalt välja sulatavad. Teadlased usuvad, et liustikujää, mis talletab igas kihis teavet mikroorganismide ja neid ümbritsevate ökosüsteemide kohta, on jätkuvalt väärtuslik ressurss Maa kliima ja selle elustiku ajaloo lahtimõtestamiseks - eriti praegu, mil liustikujää varud vähenevad kiiresti.