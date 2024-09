Koerad saavad tõesti jutust aru - vaata ise!

Skeptikud, näiteks mõned bioloogid , on sellele trendi peale ootuspäraselt kulme kergitanud, kuna koeraomanikud väidavad, et nende lemmikud suudavad helinuppude abil moodustada peaaegu lauseid, küsides süüa, paludes abi , andes häireid ja isegi hinnates oma peegelpilti, nagu näha allolevas videos:

Kuid nüüd on California San Diego Ülikooli võrdleva kognitsiooni labori teadlaste juhitud uus uuring näidanud, et see viiruslik nähtus pole pelgalt veider moeröögatus.

Labori juht, professor Federico Rossano, selgitas , et see uuring käsitleb avalikkuse skeptilist küsimust, kas koerad tõepoolest mõistavad, mida nupud tähendavad. Uurimistulemus kinnitab, et sõnad on koertele olulised ning nad reageerivad neile sõnadele, mitte ainult seotud vihjetele.