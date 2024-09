Muusika suudab ümber korraldada nii ajutegevust kui teha palju muudki

Muusika on olnud osa inimkogemusest sajandeid, mõjutades meie emotsioone ja mälestusi. Sageli seostame teatud muusikat olulise sündmuse või ajaga, olgu selleks filmimuusika, pulmalaulud või meloodiad, mis aitavad meil üle saada suhete purunemisest. Muusikat kasutatakse ka taustana oluliste ülesannete täitmisel, näiteks töö, autojuhtimise ja õppimise ajal.

GeorgiaTechi mälulabori (Memory, Affect and Planning ehk MAP Lab) juhataja ja Ren'i teadustöö juhendaja Thackery Brown selgitas, et üks uuring käsitleb seda, kuidas muusika mõjutab mälestuse kvaliteeti selle esmasel kujunemisel, keskendudes õppimisele. Teine uuring uurib aga olemasolevaid mälestusi ja küsib, kas muusika abil on võimalik muuta nende emotsionaalset sisu.