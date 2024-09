Inimesed ostavad aina rohkem vorsti – loe, mida see majanduse kohta ütleb

Seda trendi rõhutati hiljutises Dallas Federal Reserve’i Texase tootmisväljavaate uuringus (Texas Manufacturing Outlook Survey ), millele viitas ka NBC News. Üks küsitluses osaleja märkis, et üha rohkem inimesi valmistab oma «struggle meals'i» ehk odavaid «ellujäämistoite» vorstidest.

«Kuna majandus nõrgeneb, näeme vorstide kategoorias tagasihoidlikku kasvu,» tsiteeritakse ühte inimest uuringus. «See kategooria kipub kasvama, kui majandus nõrgeneb, sest vorst on hea valguasendaja kallimatele proteiiniallikatele ja aitab tarbijatel oma toidueelarvet vähendada.»

Ülejäänud uuring ei olnud samuti optimistlik. Vastajad märkisid, et nad valmistuvad majanduslanguseks, kuna on märganud, et arveid makstakse aeglasemalt ja mitmed olulised tööstussektorid nõrgenevad.

CNBC tõi esile, et ka korporatiivjuhid, kes paistavad majanduse pärast viimastena muretsevat, on hoiatanud, et tarbijate kulutused vähenevad restoranikettides alates Starbucksist kuni McDonald'sini — see on märk, et majanduses pole kõik korras.

Vorstiveski: Miks hinnad on nii kõrged?

Pandeemia ajal hüppeliselt kasvanud inflatsioon ja tarbijahinnaindeks (THI) tunduvad küll vähenenud olevat, kuid miks on siis peaaegu kõikide asjade hinnad endiselt kõrged ja inimesed pessimistlikud majanduse suhtes?

On tõsi, et inflatsioon kiirenes pandeemia ajal tekkinud tarneahela puudujääkide tõttu. Kuid on selgeid tõendeid, et korporatsioonid muutusid ahneks ja tõstsid hindu rohkem, kui see tingimata vajalik oli, seda nii toidu kui ka ravimite puhul.

Lisaks on eluasemekulude kasv uskumatult järsk, tekitades tunde, et Ameerika unistus on tavaliste inimeste jaoks kättesaamatu, samas kui kõige rikkamad on endiselt heas seisus.

Seega neile, kes on tavainimeste meeleolule tähelepanu pööranud, tundub vorstide valmistamine lihtsalt mõistlik.