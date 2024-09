Hoidke end nende väga mürgiste raamatute eest

Viktoriaanliku ajastu raamatute analüüs on näidanud, et need sisaldavad toksilisi aineid nagu plii ja kroom. Hea uudis on see, et niikaua kui te raamatuid ei laku, ei ole juhuslik kokkupuude nende raskmetallidega tõenäoliselt piisavalt suur, et tervist tõsiselt kahjustada.