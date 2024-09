Elutuks peetud järvest leiti senitundmatu olend

​Uus liik, millele anti nimi Barroeca monosierra (B. monosierra), kuulub mikroobide rühma, mida tuntakse kaelusviburlastena (Choanoflagellates) – need on ainuraksed organismid, kes suudavad moodustada kolooniaid ja käituda sarnaselt hulkraksetele eluvormidele.

Erinevalt teistest viburlastest, avastati B. monosierra ülimalt soolases keskkonnas, kus ta lausa õitses, moodustades kolooniaid, mis koosnesid kuni sajast rakust – seda on kuni neli korda rohkem kui sugulasliikidel.

Ebaharilikud bakterikolooniad

B. monosierra kolooniad, mida mikroskoobi all vaadeldi, näitasid, et nende kolooniate keskmes on isegi veel väiksemate bakterite kogukonnad, tehes neist ühe lihtsaima organismi, millel on oma mikrobioom.

Kaelusviburlased on bioloogidele eriti huvipakkuvad, kuna neid peetakse loomade kõige lähemaks elavaks sugulaseks, kes ise pole loomad. Nende kolooniate moodustumisel esinev käitumine võib aidata luua seose ainuraksete ja hulkraksete organismide evolutsioonilise arengu vahel.

Rakubioloog Nicole King USA California ülikoolist (UC Berkeley) selgitab, et üks huvitavamaid aspekte nende kolooniate juures on see, et nende kuju sarnaneb blastulaga – põislootega, mis moodustub looma loote varases arengustaadiumis.

King lisas, et nad tahtsid sellest rohkem teada saada.

Uurimiskeskus mürgises järves