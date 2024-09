Kas universumil on keskpunkt ja kui on, siis kus see on?

Edwin Hubble, olles eelnevalt kirjeldanud Linnuteed kui tavalist galaktikat, märkas, et mida kaugemal meist mingi galaktika asub, seda kiiremini see meist eemaldub. Kui kõik eemaldub meist ühtlaselt igas suunas, kas me oleme tõesti universumi keskpunktis? Võib-olla oleks mõni sotsiaalse ärevuse all kannatav inimene jõudnud järeldusele, et meie, või vähemalt meie galaktika, on sooritanud mingi kohutava patu ja keegi ei taha olla meie lähedal. Kuid selleks ajaks oli teaduslik mõtlemine juba edasi arenenud.

Peame universumit teisiti mõistma. Kasutades täispumpamise analoogiat, kus universum paisub nagu õhupall, mille kõik punktid eemaldavad üksteisest, võib see aidata esialgses mõistmises, kuid on samas ka eksitav. Universumil pole ääri, nagu õhupallil on kest, mis viitaks keskpunktile. See pole täiuslik analoogia, kuid mõte, et universumil peab olema keskpunkt, on sarnane meie esivanemate arusaamaga, et nende maalapp oli Maa keskpunkt. Sellel oli mõte, kui Maa oli lame, kuid ümmarguse Maa pinnal pole ühtegi punkti, mis oleks selle keskpunkt.

Maal on muidugi keskpunkt, kuid keegi ei ela seal. Universumi olemus on nii erinev meie igapäevastest objektidest, et meil puuduvad paremad metafoorid selle kirjeldamiseks. Kuid kosmoloogid on kindlad, et universumil pole Maaga võrreldavat keskpunkti. Samuti ei toimunud Suurt Pauku ühes kindlas kohas – see juhtus kõikjal.

Teisest küljest on suur osa universumist meie eest varjatud. See varjatud universum on nii kaugel, et valgust pole alates universumi loomisest meieni jõudnud. Seda osa, mida me näeme, nimetatakse vaadeldavaks universumiks – alaks, mis on piisavalt lähedal, et valgus on suutnud meieni jõuda umbes 14 miljardi aasta jooksul alates Suurest Paugust. Võib eeldada, et vaadeldav universum on kera, mille raadius on 14 miljardit valgusaastat, kuid ruumi paisumise tõttu on see raadius tegelikult umbes 45 miljardit valgusaastat.

Valguse kiirus tähendab, et me näeme võrdsele kaugusele igas suunas, kui mõni väga kummaline vaatlus juhtumisi õigeks ei peaks osutuma. Seega, vaadeldava universumi osas oleme tõepoolest keskpunktis.

Lõpuks on nartsissistidel õigus, et nad on oma universumi keskpunktis, kuid nad eksivad, kui kohtlevad kõiki teisi perifeerias asuvatena. Teaduslikult ja moraalselt on igaüks oma universumi keskmes ning ulatuses, kus need kattuvad, peame kõik austama üksteise tõde.