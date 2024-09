TalTech paneb robotid kanalisatsioonivõrgu jaoks tööle

Projekti juhi, TalTechi professori Maarja Kruusmaa sõnul on tegu väga praktiliste probleemidega, mille lahendamine eeldab kõigepealt põhjapanevalt uute teadustulemuste saavutamist.

«Roboteid kasutatakse enamasti mustade, tüütute ja ohtlike tööde tegemiseks ning saadetakse inimeste asemel raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse,» ütles Kruusmaa. «Vähestel on tulnud pähe, et üks maailma kõige keerulisemaid, ohtlikemaid ja raskesti ligipääsetavaid keskkondi on siinsamas meie jalge all, kui me iga päev töölt koju kõnnime.»

Kanalisatsioonivõrgustik pakub tehnoloogiale hulga keerulisi väljakutseid. «Roboteid, mis sellises korrosiivses ja abrasiivses keskkonnas pikemat aega vastu peaks, praegu ei ole, ning selle probleemi keerukusest saab aru igaüks, kes on pidanud rattaketti või rulluisulaagreid liivast puhastama. Seega peame kasutama uudseid materjale ning uut tüüpi liikurmehhanisme, et robot oleks võimeline liikuma ka poolpaksus reovees või setetega täidetud kaevudes.»

Maarja Kruusmaa Foto: TalTech

«Uute tehnoloogiate kasutusel on aga märkimisväärne ühiskondlik mõju. Selle asemel et parandada suuri lekkeid ja ummistusi, kui tänav või kodud on juba reoveega üle ujutatud, ennustatakse tehnoloogiaga vigade tekkimise võimalikkust ning parandatakse vead siis, kui need on veel väikesed. Nii väheneb märgatavalt ka keskkonnareostus ning parandustööd on vähem kulukad,» rääkis Kruusmaa.