Kuula Boeingi Starliner hakkas tegema veidrat häält – astronaudid palusid NASA-lt abi

Viimaste plaanide järgi peaks Boeingi Starliner dokkima 6. septembril, et ilma meeskonnata naasta Maale, jättes oma pardal olnud reisijad Wilmore ja kaasastronaut Sunita Williams kuni järgmise aasta alguseni ISSile.

Ühtlasi teatas NASA reedel, et kahandab järgmisel lennul meeskonnast kaks astronaudi kohta, et teha tagasisõidul ruumi kahele rahvusvahelisse kosmosejaama kinni jäänud astronaudile.

NASA otsustas, et Williamsil ja Wilmore'il on liiga riskantne lennata koju oma Boeing Starlineri kapsliga, mida varjutasid tõukejõuprobleemid ja heeliumilekked. Williams ja Wilmore olid Boeingi esimesed liikmed, kes saabusid juunis kosmosejaama, kus nad pidid viibima nädal aega. Nende kapsel naaseb tühjalt juba järgmisel reedel sihiga maanduda New Mexico kõrbes.