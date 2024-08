Ujumine – aju värskendav ja noorendav imetegevus

Kuigi hüpe rottide uuringutest inimesteni on arusaadavalt üsna suur ja võimalik, et ka spekulatiivne samm, annavad inimestega tehtud uuringud samalaadseid tulemusi, mis viitavad ujumise selgele kognitiivsele kasule kõigis vanuserühmades. Näiteks ühes uuringus, kus vaadeldi ujumise mõju eakate vaimsele teravusele, jõudsid teadlased järeldusele, et ujujatel oli parem vaimne kiirus ja tähelepanu võrreldes nendega, kes ei uju. Kuid see uuring on piiratud, kuna osalejaid ei olnud kutsutud juhuvaliku alusel ja seega võisid eelnevad ujujad olla eelisseisundis.

Ujumine turgutab ka laste ajusid

Veebiväljaandes The Conversation ilmunud artikli «Swimming gives your brain a boost – but scientists don’t know yet why it’s better than other aerobic activities» on eesti keelde tõlkinud Marek Strandberg