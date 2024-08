Mereplast paneb tehnoloogia arengu proovile

Plasti koguvaid seadmeid tuli alatasa uuendada, sest algsed prototüübid osutusid ebatõhusaks. 2018. aastal katsetas Ocean Cleanup seadet Wilson. See kujutas endast 600 meetri pikkust veepinnal hõljuvat U-kujulist toru, mille all rippus kolme meetri sügavusele ulatuv võrk. Seadmel oli GPS-saatja. Iga paari kuu tagant käis Wilsoni juures laev, et võrku jäänud plast kokku koguda. Paraku olid tulemused vähelubavad: toru ulpis hoovuses ning prügi ei jäänud võrku kinni. Pealegi murdis lainetus konstruktsioonist tüki lahti, seetõttu pukseeriti seadeldis tagasi sadamasse. Remondi käigus lisati Wilsonile mereankur, et seadme liikumiskiirust pidurdada. 2019. aasta sügiseks oli võrku jäänud autorehv ja veidi plasti, ent oli selge, et sel moel pole võimalik Suurest Prügilaigust vabaneda. Kardeti, et Wilson ohustab mereloomi ja muutub ise ujuvaks prügiks.