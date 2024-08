Teadlased avastasid ootamatu viisi liitiumakude eluea pikendamiseks – see on karm

Cui sõnul on moodustamine tootmisprotsessi viimane etapp, seega kui see ebaõnnestub, on kogu aku tootmisse tehtud investeering ja vaev raisatud.

Kõrge laadimisvool parandab ka aku jõudlust

Tootjad teevad uutele akudele tavaliselt esimese laadimise üsna madalate vooludega, lähtudes teooriast, et see loob kõige tugevama SEI-kihi. Kuid sellel on ka puudusi: madala vooluga laadimine on aeganõudev ja kulukas ega pruugi anda optimaalseid tulemusi. Seetõttu oli eriti põnev just uudis, et hiljutised uuringud viitavad kiire laadimise kasulikkusele kõrgemate vooludega ning see ei kahjusta aku jõudlust, pigem vastupidi.

Kuid teadlased tahtsid veel veidi süveneda selle efekti mõjusse. Laadimisvool on vaid üks kümnetest teguritest, mis mõjutavad SEI moodustumist esimese laadimise ajal. Kõigi võimalike kombinatsioonide testimine laboris, et näha, milline neist töötab kõige paremini, on aga seni olnud üle jõu käiv ülesanne.

Probleemi kitsendamiseks hallatavasse suurusesse kasutas teadustöö meeskond teaduslikku masinõpet, et tuvastada, millised tegurid on heade tulemuste saavutamisel kõige olulisemad.

Tehisintellekt andis kaks tingimust aku parandamiseks

Üllatuslikult selguski, et neist kõigist tõusid esile vaid kaks — temperatuur ja laadimisvool, millega akut laetakse.