See delfiin ründab ja hammustab suplejaid – teadlased oletavad üsna tavatut põhjust

India ja Vaikse ookeani piirkonnas elutsevat isast delfiini süüdistatakse hiljutistes rünnakutes, milles on vigastada saanud rohkem kui tosin suplejat. Rünnakute tagajärjed on ulatunud hammustustest kuni luumurdudeni. Need juhtumid on toimunud viimase kolme aasta jooksul igal suvel Tsuruga ja mitme teise Fukui prefektuuri rannikuäärse linna vetes.

NBC Newsi andmetel on alates 21. juulist 2022 toimunud ligi 50 rünnakut, kusjuures viimase rünnakulaine jooksul on vigastada saanud 18 inimest.

Teadlased on kindlaks teinud, et rünnakutes on süüdi sama isane delfiin, millel on iseloomulikud uimedemärgid, mida on näha rünnakute videosalvestustel. Jaapanis asuva Mie ülikooli vaalaliste uurimiskeskuse teadlane Tadamichi Morisaka selgitas, et õrn hammustamine on isaste pudelnina delfiinide seas tavaline viis sõprussuhete hoidmiseks.

Morisaka tõdes, et delfiin püüab inimestega mingit tüüpi suhtlust luua, kuna kui ta tõepoolest tahaks rünnata, võiks ta täie jõuga peale lennata ja hammustada. Ta lisas, et loom on delfiini standardite järgi siiski ettevaatlik ja see viitab pigem sõbralikule žestile kui otsesele rünnakule.

«Need isased delfiinid veedavad sageli aega paarikaupa, näidates teineteise vastu kiindumust. See hõlmab käitumist nagu teineteise jälitamine ja pektoraaluimedega hõõrumine – seda peetakse helluse märgiks – ning isegi seksuaalseid käitumismustreid, näiteks oma suguelundi teineteise vastu surumine,» märkis Morisaka.