Viikingirahvaid oli mitu ja ühed neist olid eriti verejanulised ja julmad

Taanis on kindlustuste suurim kontsentratsioon 10. sajandi teises pooles, mil riiki valitses legendaarne kuningas Harald Sinihammas . Haraldi valitsusaeg paistab silma erakordse hulga muldvallidega, mis näitab, et ta suutis mobiliseerida seninägematuid ressursse.

«Analüüsidest leitud mustrid viitavad sellele, et Norra ja Taani olid selgelt eristuvad viikingiühiskonnad,» selgitas uuringu autor David Jacobson. See on üsna silmatorkav, kuna üldiselt on arvatud, et viikingiaegne Skandinaavia oli sotsiaalses mõttes ühtne ruum.