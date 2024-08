Hamburgi natsipunker muutus kirevaks kultuurikeskuseks

Algselt tuntud kui Flakturm IV, ehitati see massiivne ehitis 1942. aastal sunnitööliste poolt ja mahutas ametlikult 18 000 inimest, kuid ühel korral pakkus see peavarju kuni 25 000 Hamburgi elanikule. Pärast sõda kavatsesid liitlased punkri õhku lasta, kuid paksude seinte ja keskse asukoha tõttu peeti seda liiga ohtlikuks.

Aastakümneid kasutasid kohalikud elanikud punkrit kunsti- ja kultuurikeskusena ning muusikaürituste korraldamiseks. Nüüd on punkri välisseintele lisatud ulatuslik laiendus, mis kaalub umbes sama palju kui 60 Airbus A380 lennukit ja mida toetab 16 massiivset terassammast. Laiendus lisas viis uut korrust, suurendades punkri kõrgust 35 meetrilt 58 meetrini. Seal asuvad uus hotell, restoranid, kohvik ja sotsiaalruumid.

Lisaks suurejoonelisele linnaaiale on seal ka linnaosa kultuuriruumid, näitusepinnad, linnaaiapidamisvõimalused, majutuskohad stipendiaatidele ja kunstnikele, kaasaegne kolmeväljakuline saal koolide spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks ning hotell. Esmakordselt on ajaloolises kohas ka mälestus- ja teabekeskus natside režiimi ja Teise maailmasõja ohvrite mälestamiseks.

Punkri katusele on istutatud umbes 23 000 puud ja taime, mis moodustavad ühe hektari suuruse katusepargi, mis on külastajatele tasuta. Punkrisse pääsemiseks tuleb ronida 335 trepiastet või kõndida mööda 560 meetri pikkust «mägiteed», mis kulgeb mööda väliskülge ja kust avanevad vaated linnale. Neile, kes ei saa ronida, on olemas ka lift.