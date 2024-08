NEW SCIENTIST Astronoomid vist teavad, mis tekitas 70ndatel avastatud tulnukaliku kosmosesignaali

Nüüd on kuulus Wow! signaal aastakümnete jooksul pärast selle avastamist endiselt veenva seletuseta. Mõned asjatundjad on pakkunud, et see oleks võinud olla arenenud tulnukate tsivilisatsiooni märguanne. Astronoomid on välja käinud ka vähem eksootilisi ideid, nagu näiteks kiiresti liikuvad komeedid, mis vabastavad vesinikugaasi pilvi, kuid jäi ebaselgeks, kuidas need suudavad piisavalt tugevat signaali saata.