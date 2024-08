Kolmapäeval startis Falcon 9 Canaverali kosmosekeskusest, viies orbiidile 21 Starlink-satelliiti. Pärast edukat starti naasis kanderakett Maale, et sooritada maandumine Atlandi ookeanis asuvale abilaevale. Kuigi laskumine kulges sujuvalt, kukkus rakett abilaevale jõudes ümber ja purunes, süüdates suure tulekahju.

See õnnetus lõpetas Falcon 9 raketi hiilgava õnnestumiste jada, mis oli kestnud alates 2021. aasta veebruarist, hõlmates 267 edukat maandumist ja kanderaketi taaskasutamist. Eelmise maandumisrikke põhjuseks oli auk mootorikattes, mis laskis heitgaasi sisse ja kahjustas mootorit.

Falcon 9 on valdkonna kõige töökindlam kanderakett, kuid hiljutine ümberkukkumine on raketi teine õnnetus vähem kui kahe kuu jooksul. Juulis ei suutnud rakett ülemise astme rikke tõttu oma satelliitidest koosnevat saadetist orbiidile toimetada. See vahejuhtum jättis raketi seisma ligikaudu kaheks nädalaks, kuni uurimine ebaõnnestunud lennu kohta lõppes ja mootoririkke põhjuseks tuvastati olevat hapniku leke.