Eelmisel aastal suurenes USA territoorium 1 miljoni ruutkilomeetri võrra – kust see tuli?

Alates 2003. aastast on USA ametivõimud teinud koostööd NOAA (USA Riiklik Ookeani- ja Atmosfääriamet), USA Geoloogiateenistuse ja 12 muu asutusega, et koguda geoloogilisi andmeid, et määratleda nende ECS-i välispiirid.

Treadwell selgitas Wilson Centeri postituses, et selle kõige õiguslik staatus on siiski mõnevõrra ebaselge. Et määratlus oleks ametlik, peab USA esitama andmed ja aruanded ÜRO Mereõiguse Konventsioonile (United Nations Convention on Law of the Sea ehk UNCLOS). Siiski ei ole USA UNCLOS-i ratifitseerinud keeruliste poliitiliste lahkarvamuste tõttu (kokkuleppe on ratifitseerinud 168 riiki ja Euroopa Liit).