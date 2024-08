Eestist saab täna CERNi 24. liikmesriik

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul avab täisliikmelisus Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonis meie ettevõtjatele ja teadlastele uusi võimalusi koostööks. «CERN-i täisliikme staatusega kaovad Eesti ettevõtjaid takistanud rahalised mahupiirangud CERN-i hangetel osalemisel. Väärib tähelepanu, et lisaks kõrgtehnoloogia valdkonnale on juba praegu teinud organisatsiooniga koostööd meie tööstus ning ka mitmed tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted, kes on näiteks aidanud korraldada konverentse. Seega saavad CERNi hüvedest kasu ka paljud teised valdkonnad.»

Keldo sõnul on CERN tehnoloogiaintensiivsete ja teadmusmahukate ettevõtete jaoks külluslik varasalv, mille toel areneda ja kasvada. «Lisaks on Eestis elav iduettevõtluse ökosüsteem, sealjuures investeeringud süvatehnoloogilistesse lahendustesse suurenevad – need on Eesti tugevused, millega saame CERN-is hääleõigusliku liikmena lisandväärtust pakkuda,» kommenteeris majandus- ja tööstusminister.