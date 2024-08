Mis kinni ei jää, saab kinni väristatud: teadlased ühendasid metalli ja puidu

Kuigi tööstuslikud liimid on väga tugevad erinevatest materjalidest osade ühendamiseks, ei ole need eriti keskkonnasõbralikud, eriti naftapõhistest kemikaalidest valmistatud liimid. Lisaks sellele, et nende tootmine nõuab palju energiat ja ressursse, võivad tootmisprotsessid põhjustada kahjulike saasteainete tekkimist. Samuti võivad liimid hiljem saastada pinnast ja põhjavett, kui neid sisaldavad tooted jõuavad oma eluea lõppu. Neil on veel üks kahjulik omadus: tavaliselt võivad mõned liimitootmises kasutatavad kemikaalid olla kahjulikud ka tehasetöötajatele, kes nendega kokku puutuvad.