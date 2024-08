Poola juurutab oma kaitseväes tapavõimega luuredrooni - aga see mahub taskusse

X-FRONTERi esitleti esimest korda kaks aastat tagasi näidisprojektina, kuid nüüd on valmis selle lõplik versioon. Droonil on militaarklassi krüpteeritud sideühendus, mis on segamiskindel ja tagab usaldusväärse kaugseire mitme kilomeetri ulatuses. Lisaks vaatlusele on X-FRONTER võimeline kaasas kandma väikest lõhkekeha, mis võimaldab tal vaenlase sihtmärke otseselt rünnata. Tulevikus võib seade olla varustatud ka arenenumate lõhkepeadega.