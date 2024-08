Taanis avati maailma esimene rohelise ammoniaagi tehas

Kolme Taani energiatehnoloogia ettevõtte Topsoe, Skovgaard Energy ja Vestase ühiselt loodud tehase tootmismaht arvestab päikesepaneelide ja tuuleturbiinide toodetud energia loomulikku kõikumist. Idee on nende kõikumiste põhjal optimeerida elektrolüüsi ja ammoniaagi sünteesi ahelat ning parandada kogu protsessi kulutasuvust. Projekt sai Taani energiatehnoloogia arendamise ja tutvustamise programmist toetust 11 miljonit eurot.

Halli ammoniaagi tootmine, mille puhul kasutatakse fossiilseid kütuseid, on praegu kogu maailmas üldlevinud ja moodustab umbes 1,2 protsenti kogu süsinikdioksiidi heitkogustest. Rahvusvahelise strateegia- ja juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey hinnangul vähendaks fossiilkütustest ammoniaagitootmise lõpetamine kogu Prantsusmaa heitkoguseid 1,5 korda.

Ammoniaak on üks rasketööstuses toodetavatest kõige heiteintensiivsematest toodetest. Foto: iea.org

Roheline ammoniaak on otsene asendaja hallile ammoniaagile väetiste tootmisel ja tööstuslikul tasandil. McKinsey märgib, et rohelise ammoniaagi asendamine halli ammoniaagiga on üks lihtsamaid võimalusi põllumajanduses tekkivate heitkoguste vähendamiseks. Kuna riigid liiguvad rohkem taastuvenergia tootmise poole, muutub tootmine veelgi odavamaks.

Kuigi rohelist ammoniaaki kasutatakse peamiselt väetiste valmistamiseks (umbes 70 protsenti ülemaailmsest tootmisest), kasutatakse seda ka vesiniku transpordiks. Samuti on potentsiaali kasutada ammoniaaki energiatõhusa kütusena.

Foto: skovgaardenergy.dk

Taani tehas on Power-to-X-tehnoloogia suurepärane näide, mis loodetavasti sillutab teed rohkematele keskkonnasõbralikele ammoniaagitootmisrajatistele kogu maailmas. Selle sabas on Kanada firma FuelPositive, mis teatas juulis, et on võtnud Winnipegis kasutusele skaleeritava rohelise ammoniaagitootmissüsteemi. Ettevõttel on vaja veel paari sertifikaati, enne kui ta saab käivitada oma modulaarseid masinaid, mis lubavad rohelist ammoniaaki toota ligikaudu poole odavamalt kui halli ammoniaaki – ja seda otse kohapeal farmerite tarbeks.

Praegu on maailmas töös veel mitu suuremahulist projekti, mis on kavas käivitada järgmise paari aasta jooksul. Loomulikult on palju hoobasid, mida tuleb käivitada, enne kui roheline ammoniaak saab ülemaailmseks standardiks, kuid hea uudis on see, et tehnoloogia on juba praegu täielikult kättesaadav.

Kui CO2-heite vähendamine 1,2 protsendi võrra ülemaailmselt kõlab nagu tilk meres, on see siiski kõige teostatavam kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk, mida me võime lähitulevikus reaalselt saavutada.