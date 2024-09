NEW SCIENTIST Mis on süüdi selles, et noorte vaimne tervis on nii halb?

Olenemata põhjustest, näitab statistika, et viimastel aastatel on toimunud muutus. Näiteks Inglismaal olid uuringud näidanud, et 2023. aastal oli 20 protsendil 8–16-aastastest lastest tõenäoline vaimse tervise probleem, samas kui 5–19-aastastest oli 2017. aastal vähemalt üks vaimse tervise probleem veidi alla 13 protsendil. Teiste riikide, sealhulgas USA ja Austraalia statistika räägib sarnast lugu, kusjuures halb vaimne tervis näib üha enam mõjutavat ka noori täiskasvanuid.

Üks asi, mida kaks aastakümmet tagasi laialdaselt ei eksisteerinud, olid nutitelefonid. Kuigi neid seadmeid süüdistatakse sageli noorte depressiooni ja ärevuse suurenemises, on andmed üldiselt ebaselged. Kuid hiljuti tehti randomiseeritud kontrollitud uuringus, mis on parim teaduslik tõendusmaterjal, milles osales 181 last ja noorukit, ja leiti, et nutitelefonidest loobumine ja muu ekraaniaja vähendamine maksimaalselt kolme tunnini nädalas 14 päeva jooksul on seotud psühholoogiliste sümptomite vähenemisega.

Võib juhtuda, et probleem on vähem seotud nutitelefonide endaga, kui see, milleks noored neid kasutavad. Uuringud on seostanud sotsiaalmeediat, millele nende seadmete kaudu sageli juurde pääseb, küberkiusamise, enesevigastamise ja enesetapumõtetega. «Kuid on väga oluline, et me ei paneks seda kõike lihtsalt ühte ämbrisse ja ei ütleks, et sotsiaalmeedia on halb,» ütleb Emily Simonoff Londoni King's College'ist.