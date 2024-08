Namiibia keskkonna-, metsandus- ja turismiministeerium teatas, et tapmisele kuuluvad 83 elevanti, 30 jõehobu, 60 pühvlit, 50 antiloopi, 100 gnuud ja 300 sebrat. Need loomad saadakse rahvusparkidest ja kohalikest jahipiirkondadest, kus on «jätkusuutlik ulukite arvukus», ning neid tapavad kutselised jahimehed.

Programmi eesmärk on aidata leevendada põua mõju riigi edelaosas. Namiibia kuulutas mais välja erakorralise seisukorra, kuna põua tagajärjed halvenesid. Hinnanguliselt 1,4 miljonit inimest – umbes pool elanikkonnast – seisab silmitsi suure toidupuudusega.

Ministeeriumi sõnul vähendab loomade tapmise programm survet veevarudele, kuna sellega vähendatakse metsloomade arvukust piirkondades, kus nende arvukus on suurem kui olemasolevad karjamaad ja vesi taluksid. Samuti on eesmärk vähendada võimalikke konflikte elevantide ja inimeste vahel, mis võivad suureneda põua ajal, kui loomade toidu- ja veeotsingud võivad neid inimestega kokku viia.

Aafrika lõunaosa on elevantide tugipunkt, kus elab üle 200 000 elevandi. Neid loomi on mõjutanud negatiivselt ka põud: eelmisel aastal hukkus kogu piirkonnas arvatavasti sadu loomi, kuna nende veeallikad kuivasid kokku.

Ministeeriumi sõnul jagatakse ka teiste tapmisele määratud loomade liha nälga kannatavatele maapiirkondades elavatele inimestele, kes on sellest eriti mõjutatud. Juba on tapetud rohkem kui 150 looma, millest on saadud üle 50 000 kilo liha.

Namiibia on üks paljudest Aafrika lõunapoolsetest riikidest, mis võitlevad laastava põuaga, mida põhjustab El Niño – looduslik kliimamuster, mis on piirkonnas viinud sademete järsu vähenemiseni – ja mida süvendab inimtegevusest põhjustatud kliimakriis. Sademete vähesus koos kõrvetavate temperatuuridega on viinud viljasaagi kokkukuivamiseni ja kümnete miljonite inimeste näljahädani piirkonnas.