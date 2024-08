ABOLUUTSE KUULMISE KUMMALISUS Just selles olukorras polegi karu kellegi kõrva astunud

Uurijad loodavad edaspidi põhjalikumalt uurida, kui hästi suudame hinnata oma laulmisvõimet ja mälestuste täpsust ning kuidas aju võib olla ühendatud, et pakkuda selles osas tuge.

Evans märkis, et kui inimestelt küsida, kuidas nad arvasid end selles ülesandes toime tulevat, oleksid nad tõenäoliselt üsna enesekindlad, et said meloodiaga hakkama, kuid palju vähem kindlad, et laulsid õiges võtmes.

Uuring annab vihjeid ka sellele, kuidas muusikalised mälestused erinevad teistest mälestustest. Tundub, et aju hoiab kõrvaussid täielikult puutumatuna, kaasa arvatud õiged noodid, selle asemel, et otseteid kasutada.

Lisaks mälu ja muusika teaduslikule uurimisele viitab see uuring ka sellele, et sinu lauluhääl võib olla parem, kui sa arvad – ja et meie ajus on rohkem varjatud muusikalisi võimeid, kui seni usuti.

Evans lisas, et muusika ja laulmine on ainulaadsed kogemused, mida paljud inimesed endale ei luba, sest nad arvavad, et nad ei suuda, või neile on öeldud, et nad ei oska. Tegelikkuses ei pea olema Beyonce, et muusikat teha. Sinu aju teeb osa sellest tööst automaatselt ja täpselt, hoolimata sellest osast sinust, mis arvab, et sa ei suuda.