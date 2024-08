Vaata, mida ravimijäägid veekogudes kaladega teevad

Isaste gupide üldine kehaline seisund on äärmiselt oluline paaritumiseks ja võitluseks teiste isastega, mis omakorda ohustab nende ellujäämist. Monashi ülikooli bioloogiateaduste kooli (School of Biological Sciences) teadlane ja uuringu kaasautor Dr. Upama Aich tõi välja, et iga päev «kallatakse meie veekogudesse kemikaale» ja muutused, mida täheldati gupides madalate fluoksetiini kontsentratsioonide juures, tuleks võtta hoiatusena nende võime kohta «elada ja areneda reostunud keskkonnas».

Ravimireostus on muutunud laialdaseks probleemiks jõgedes, järvedes ja ookeanides üle kogu maailma, kuid seni polnud selge, millist mõju need kemikaalid avaldavad vee-elustikule, eriti käitumise ja paljunemise edukusele.

Need tulemused toovad esile vajaduse terviklikuma lähenemisviisi järele, et hinnata ravimireostuse ökoloogilisi ja evolutsioonilisi tagajärgi. Kuna inimtegevusega jätkub uute saasteainete lisandumine keskkonda, on hädavajalik mõista nende mõju loomastikule, et säilitada bioloogilist mitmekesisust ja tagada ökosüsteemide tervis.