Šokeeriv! Euroopas oli kokaiin kasutusel juba 400 aastat tagasi

Mumifitseerunud ajukude leiti Ca’Granda hauakambrist, mis oli ühe toonase suure haigla matmispaigaks.matmispaik. Seal raviti Milano vaeseid ja eluheidikuid.

Milano Ülikooli teadlased on varasemalt uurinud krüptist leitud säilmeid, püüdes välja selgitada, milline võis tollane meditsiiniline ravi välja näha. Oma viimases uuringus, mis avaldati ajakirjas Journal of Archaeological Science, tegid nad toksikoloogilisi teste koljudest kraabitud ajumaterjaliga. Ühes uuringus leiti üheksast proovist kahes aktiivseid komponente kokapõõsast (Erythroxylum coca) – taimest, millest kokaiin pärineb.

Kokaiini olemasolu nendes säilmetes on üllatav, sest kokapõõsas on pärit Lõuna-Ameerikast ja oli eurooplastele tundmatu kuni hispaanlaste saabumiseni Uude Maailma 15. sajandil. Kuigi mõned katsed toimetasid taime Euroopasse, halvenesid need proovid pika merereisi jooksul üle Atlandi ookeani. Seni arvati, et kokaiin jõudis Euroopasse alles 17. sajandil.

Mõned tõendid siiski lükkavad selle loo ümber, sealhulgas ühe prantsuse botaaniku andmed, kellele saadeti 1750. aastatel kokapõõsas. Milano, mis oli 1600. aastatel Hispaania võimu all, importis samuti taimi Uuest Maailmast, mistõttu on täiesti võimalik, et kokapõõsad võisid sinna jõuda.

See avastus ei tähenda, et Milano elanikud oleksid 17. sajandil triipu tõmmanud. Üks proovides tuvastatud ühendeid oli hügriin – alkaloid, mida leidub kokalehtedes, mis näitab, et taime ei olnud veel muudetud mõnunautlejatele tuttavaks pulbriks. Tõenäoliselt tarbisid vanad Milano elanikud narkootikumi, närides kokapõõsa lehti.

Teadlased möönsid, et narkootikumi olemasolu ei tähenda, et seda kasutati haiglas ravimina. Seda ei ole haigla dokumentides mainitud ravimina, mistõttu jõudsid teadlased järeldusele, et taime võidi kasutada selle eufoorilise toime tõttu. Kui see nii on, võib uuring olla avastanud esimesi Euroopa rekreatiivse uimastitarbimise juhtumeid, mis on kasvanud miljarditesse ulatuvaks tööstusharuks ja põhjustanud tuhandeid üledoosi surmajuhtumeid aastas.

Kokaiin ei olnud ainus nüüdseks rekreatiivse kasutuse poolest tuntud narkootikum, mida leiti Ca’Granda krüptist avastatud säilmetest. Samade teadlaste 2023. aastal tehtud reieluude analüüsist leiti kanepi jälgi. 17. sajandi Milano kõlab tõeliselt metsikuna.