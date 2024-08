Vaata videot Berliini loomaaia hiidpanda kaksikud kosuvad esimestel elupäevadel kenasti

Pandasid on teatavasti raske paljundada, sest emade sigimisperiood on väga lühike, 30–72 tundi, tavaliselt üks kord aastas. Kuna looduses ja kinnistes tingimustes elab vaid veidi üle 2000 karu, on iga sündinud karupoeg oluline selle ohustatud liigi tuleviku seisukohalt.

Poegade eest hoolitsetakse inkubaatoris, mis saadi annetusena Berliini haiglalt. Nad on iga kahe kuni kolme tunni tagant vaheldumisi ka emaga koos, et saada piima. Hiinast saabunud pandakasvatuse eksperdid on Saksamaa pealinnas, et pakkuda tuge ja nõu.