See masin imeb joogivee otse õhust – päikese jõul

2022. aastal asutatud ettevõtte eesmärk on pakkuda puhast vett kliimamuutuste tõttu kannatavatele inimestele. Nende tehnoloogia kogub õhust niiskust, mida saab koduseks tarbimiseks pudelisse valada. Suuremad mudelid võivad varustada veega terveid kogukondi, pakkudes leevendust piirkondadele, mida mõjutab pikaajaline põud.

Kuigi õhuvee generaatorid (AWG) ei ole uus tehnoloogia, on need viimastel aastatel muutunud tõhusamaks ja lihtsamini kohandatavaks. Aquaria välja töötatud AWG-de tootesari pääses hiljuti 2024. aasta linnade tulevikupreemia konkursi «Future Resilience Prize» finalistide hulka.

Aquaria tehnoloogia on keerulisem kui lihtne õhuniisutaja, mis täidab sarnast funktsiooni, kuid ei tooda puhast joogivett. Aquaria AWG seadmed on varustatud tahkete osakeste filtreerimise, süsiniku filtreerimise ja ultraviolett (UV) steriliseerimisega, et tappa kõik vette kogunevad bakterid.