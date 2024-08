NEW SCIENTIST Ämblikud kasutavad ülikavalat nippi, et saak ise võrku lendaks

Kui kerakudujad ämblikud isased jaanimardikad oma võrku püüavad, muudavad nad hukule määratud putukad söödaks, kasutades nende vilkuvat valgust, et meelitada teisi jaanimardikaid oma järgmiseks toidukorraks.

Hiina Huazhongi põllumajandusülikooli teadlane Xinhua Fu märkas, et isased jaanimardikad (Abscondita terminalis), kuid mitte emased, takerdusid sageli kerakudujate (Araneus ventricosus) võrku, ja ta mõtles, kas isaseid meelitatakse lõksu.

Nad leidsid, et võrgud, kus on nii ämblik kui ka vabalt vilkuv jaanimardikas, meelitasid ligi rohkem isaseid jaanimardikaid kui võrgud, kus ämblikke ei esine või milles on mittevilkuvad jaanimardikaid.