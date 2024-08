Hiina sõjavägi võtab kasutusse droon-käsigranaadid

Lendava granaadi arendas välja Hunani provintsis Changshas asuv eraettevõte Hunan Luobing Aviation Technology. Selle eesmärk on olla käsigranaadi tõhusam asendaja olukordades, kus sihtmärk on liiga kaugel või takistuste tõttu varjatud.

Lahingumoon on konstrueeritud kvadrootorina. Sellel on spetsiifiline ülesehitus, mis võimaldab kõik vajalikud komponendid mahutada granaadi kesta piiresse. Transpordirežiimil on «lendav granaat» umbes 250-300 mm kõrguse ja 50-70 mm läbimõõduga silindri kujuline. Toode kaalub ainult 600 grammi. Silindri külgpinnal on neli pikisuunalist süvendit propeller labade hoidmiseks. Töörežiimile lülitamisel avanevad labad vedrude abiga, moodustades X-kujulise kuju.

«Lendav granaat» on varustatud väikese võimsusega elektriliste akumootoritega, mis võimaldavad droonil lennata vaikselt ja tõhusalt. Drooni lennuvõimekuse üksikasju ei ole veel avalikustatud, kuid teadaolevalt suudab see lennata mitmesugustes ilmastikutingimustes ja erinevatel kõrgustel.

Droonil on kahe töörežiimiga juhtimissüsteem. Esimeses režiimis järgib see operaatori käske, kes kasutab tavalist juhtpaneeli. Teine režiim on osaliselt autonoomne. Operaator peab sihtmärgi leidma ja panema selle automaatsesse jälgimisse, misjärel droon lendab iseseisvalt sihtmärgini ja plahvatab.

Ülemist videokaamerat kasutatakse lennu ajal toimuvaks vaatluseks ja sihtmärgi otsimiseks. Kaamerat saab liigutada nii üles kui ka allapoole, võimaldades operaatoril saada täpse ülevaate sihtmärgist ja selle ümbrusest.

Foto: Hunan Luobing Aviation Technology