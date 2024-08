Egiptuses kaevati välja iidne observatoorium

Egiptlased olid muistse ajaloo kõige vilunumad astronoomid ja nende pärand on tänase päevani kõnekas. Vana-Egiptuses sündis 365-päevane kalender ja 24-tunnine päev. Nad kaardistasid öise taeva põhjalikult ning neil olid oma tähtkujud ja horoskoop, millest mõned märgid on tänapäevalgi jätkuvalt kasutusel.

Seest leidsid Egiptuse turismi- ja muinsuskaitseministeeriumi arheoloogid taeva vaatluseks vajalikke esemeid. Eriti silmatorkav oli suur viltune päikesekell, mille kavandasid muistsed egiptlased aja jälgimiseks. Need kellad olid päikesekella tüüpi, mis kasutasid varju liikumist, kui päike liigub üle taeva, et jälgida kellaaega hommikust kuni hilisõhtuni. See konkreetne kell koosnes 4,8-meetrisest lubjakiviplaadist, millele oli paigaldatud viis lamedat lubjakiviplokki, kolm vertikaalset ja kaks horisontaalset. Kuigi nüüdseks on need plokid kulunud, olid neile kunagi märgitud jooned, mille abil sai varju liikumist jälgida.