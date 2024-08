Hinnanguliselt on praegu maailmas üle 550 aktiivse merepõhjakaabli, mille kogupikkus on 1,4 miljonit kilomeetrit – seda on nii palju, et kaableid saaks kerida 35 korda ümber Maa. Kui veealune laviin merepõhjakaablid lõhub, võivad tagajärjed olla ulatuslikud ja kallid. 2006. aasta Pingtungi maavärin Taiwanis vallandas veealuse laviini, mis lõhkus paljud merepõhjakaablid, mis ühendavad Kagu-Aasiat ülejäänud maailmaga. Hiina suurim internetioperaator teatas, et sündmuse kõrghetkel kadus 90 protsenti internetiliiklusest Ühendriikidesse ning Taiwanil kadus 74–100 protsenti internetiliiklusest lähisaartega.

See kahjustas ülemaailmseid turge, kuna sellega vähenes võimalike finantstehingute hulk. Võrgustiku taastamine täisvõimsusel võttis 39 päeva ja miljoneid USA dollareid laevakulu. Veealune laviin, mis neid kaableid purustas, liikus kiiresti, tippkiirusega 72 kilomeetrit tunnis. Kuid see oli suhteliselt väike, võrreldes hiiglaslike veealuste laviinidega, mida on uuritud Atlandi ookeanis.

Hea uudis on see, et merepõhjakaableid on nii palju, et on äärmiselt ebatõenäoline, et veealune laviin suudaks kogu maailma internetiühenduse sulgeda. Pingtungi maavärin on näide sellest, et isegi kui peamised liinid on ära lõigatud, saab vähemalt osa liiklusest liikuda alternatiivset marsruuti pidi.

Uues uurimustöös kaardistati 60 000 aastat tagasi toimunud hiiglasliku veealuse laviini hävitustöö selle tekkepiirkonnas Maroko rannikul. See läbis 400 km ulatuses maailma suurima veealuse kanjoni ja veel 1600 km ulatuses Atlandi merepõhja. See on suuruselt teine veealune laviin, mida on kunagi dokumenteeritud.