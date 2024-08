Inimese südames on midagi, mis teeb meid unikaalseks – kogu looduses

Struktuurilised ja funktsionaalsed erinevused

Praegune uurimus keskendus sellele, kas trabekulatsioonid esinevad ka teistel suurte ahvide liikidel, ning avastati, et need on olemas. Inimestel on vasaku vatsakese seinad aga siledad. See erinevus on eriti ilmne vasaku vatsakese põhjas, kus inimese südame siledus on peaaegu neli korda suurem kui meie suurtest ahvidest sugulastel.

Uurimus ei paljastanud ainult inimese vasaku vatsakese struktuurilisi erinevusi võrreldes suurte ahvide omadega; avastati ka olulisi funktsionaalseid erinevusi. Kasutades spetsiaalset tehnikat, mida nimetatakse « märgitd alade jälgimise ehhokardiograafiaks», uuriti, kuidas lihas pakseneb, keerdub, pöörleb ja pikeneb kokkutõmbumise ja lõdvestumise ajal. Selle meetodi puhul saab tarkvara abil ära märkida huvipakkuvad piirkonnad südames ninge nende käitumist siis ultraheliga jälgida.

Tulemused olid silmatorkavad. Inimesed, kellel on kõige vähem trabekulatsioone, näitasid palju suuremat pöördumist ja keerdumist südame tipus (apeksis) kokkutõmbumise ajal. Vastupidi, mitte-inimestest suured ahvid, kellel on tugevalt trabekuleeritud südamed, näitasid palju vähem liikumist.

Südamehaigused ja evolutsioon

Usutakse, et inimese süda on arenenud eemal trabekuleeritud struktuurist, mida nähakse teistel suurte ahvide liikidel, et suurendada selle võimet tõhusamalt keerduda ja kokku tõmbuda. See suurenenud keerdumine koos siledamate vatsakese seintega võimaldab inimese südamel tõenäoliselt pumbata suuremat kogust verd iga löögiga. See rahuldab meie füüsilise aktiivsuse ja suuremate ajude kõrgendatud nõudmisi.