See Euroopas väljasurnud lind on nüüd tagasi – loe liigutavat lugu

Selleks et valmistada neid rändeks ette, võetakse tibud pesakolooniast välja, kui nad on vaid mõne päeva vanused. Nad viiakse lindlasse, mille üle teostavad järelevalvet kasuvanemad, lootuses, et nad kinnistuvad inimesega, et lõpuks rändeteel neist juhinduda. Waldrapi meeskonna hooldusema Barbara Steininger ütles, et ta tegutseb nagu nende linnuema. «Me toidame neid, me puhastame neid, me puhastame nende pesad. Me hoolitseme nende eest ja hoolitseme selle eest, et nad oleksid terved linnud,» ütles Steininger. «Aga me suhtleme nendega ka.»