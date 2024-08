USA-s susiseb plaab hakata Euroopasse raha pumpmama rohepöörde käivitamiseks

Deese, kes oli majandusnõunik nii president Joe Bideni kui ka endise presidendi Barack Obama ajal, nimetas seda uueks Marshalli plaani versiooniks. See mehhanism, mille lõid president Harry Truman ja välisminister George Marshall, pakkus toetusi, et aidata Euroopal taastuda pärast Teist maailmasõda.

«See peaks olema sama helde meie liitlaste suhtes, kui see on kahtlemata Ameerika enda huvides,» ütles Deese Reutersile.

Deese aitas kujundada inflatsiooni vähendamise seadust (Inflation Reduction Act ehk IRA), Bideni murrangulist seadusandlust, mis sisaldab miljardeid dollareid, et edendada puhta energia kasutuselevõttu ja võidelda kliimamuutustega. Ta märkis, et IRA ja muud seadusandlikud algatused loovad ühe suurima võimaluse kiirendada puhta energia kasutuselevõttu, kuid selleks on vaja mehhanismi, et tuua tehnoloogiad liitlasteni.