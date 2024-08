Uskumatu: Üsna tavaline sültjas mödi suudab «mõelda» ja «mäletada»

Nad märkasid selle uurimistöö käigus, et nende polüakrüülamiid-hüdrogeel säilitas selle südamelöömise «mällu» isegi pärast seda, kui teadlased südamestimulaatori välja lülitasid.

«Hüdrogeeli kokkutõmbumise kiirus on palju aeglasem kui selle algne paisumine, mis tähendab, et ioonide järgmine liikumine on mõjutatud nende eelmisest liikumisest, mis on omamoodi mälu,» selgitab Strong.

Ioonide jätkuv «ümberpaiknemine» hüdrogeelis põhineb varasematel «ümberpaiknemistel», ulatudes tagasi aega, mil geel esmakordselt valmistati ja sellel oli homogeenne ioonide jaotus.

Et viia hüdrogeel järgmisele tasemele, töötasid teadlased välja spetsiaalse liidese ja kohandatud Pongi mängu, kus ainult üks labidas põrgatab palli vastu seina digitaalsel väljakul, nagu mängides seina vastu lauatennist.

Nad kasutasid elektrilist stimulatsiooni, et teavitada geeli palli juhuslikust asukohast, ja mõõtsid ioonide voogu, et hinnata labida asukohta. Samuti jälgisid nad, kui kaua iga pallivahetus kestis – vahetused geeli juhitava labida ja seina vahel ilma eksimata – ning leidsid, et pallivahetused muutusid ajaga pikemaks.

Geelil kulus umbes 20 minutit, et jõuda Pongi oskuste tipptasemele.

«Aja jooksul, kui pall liigub, kogub geel «mälestusi» kogu liikumisest. Ja siis liigub labidas, et seda palli simuleeritud keskkonnas tabada,» selgitab Strong. Ioonid liiguvad viisil, mis kaardistab mälestusi kogu liikumisest ja see «mälu» parandab tulemusi.

Teadlaste sõnul on see mälu tõendusmaterjal tekkinud võimest, milleks materjali ei ole spetsiaalselt loodud ega koolitatud. See ei tähenda siiski, et materjal oleks tundlik või käituks tahtlikult – see lihtsalt säilitab füüsilise mõju jälje, mida võiks võrrelda jäljega nahal pärast krobelise padja peal magamist.

Avastus on siiski põnev, avades mitmeid uurimisvõimalusi. Eriti huvitav oleks välja selgitada mälumehhanismid ja kas seda saaks treenida teisi ülesandeid täitma.

«Oleme näidanud, et mälu tekib hüdrogeelides, kuid järgmine samm on näha, kas saame näidata ka õppimise esinemist,» märgib Strong.

Uuring on avaldatud ajakirjas Cell Reports Physical Science.