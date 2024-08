Oht vist möödas – vähemalt selleks korraks

Maailmas pannakse ahvatlustele päitseid pähe, sest on aru saadud, et keelemudelid ise kurja teha ei saagi. Saavad teha inimesed, kes neid kasutavad, ja kui nad on hoolimatud või lihtsalt pahatahtlikud, võimaldavad suured keelemudelid ikka üht koma teist. Petukirjad kaugetelt maadelt, kui tähele panete, on muutunud järjest tõepärasemaks, aga enamasti, veidi asjade peale mõeldes ja konteksti tajudes on pettus ju siiski äratuntav. Mõeldes, eks!

Suures rahavoos on keelemudeleist saanud nii mõndagi praktilist: need märkavad röntgenipiltidel üksikasju, mida radioloog märgata ei pruugi, nende abil saab ennustada ilma ja kliimatki, aga ennustuste lugejatel peab olema arusaam kontekstist – füüsikast nimelt –, et aru saada, kus mudeliennustus lappama läheb. Ja ikka läheb. Lihtsamaks on läinud ka tõlkijate ja toimetajate töö, aga tegemist on ikka tööriistaga, mitte inimese asendajaga. Silma peab peal hoidma ja õiges kohas sekkuma. Eestiski oli kuulda, et riigisektoris olla unistatud sellest, et tehisaru hakkaks nõu andma, millised võiksid olla uued seadused. Me ei tea veel, kui kaugele selle mõttega on mindud. Loodetavasti on see totter tee ikka läbi lõigatud.

Aga mõistagi pole see tehisaru arendamise lõpp. Praegu teame, et keel ei tee seda, mida teeb aju. Aju on keerukam. See on keerukam kui parimad tehisarukiibid, mida rabatakse kui sooje saiu. Kiibid on need, mille ülesehitust muutes võib ehk mõtlemise loomusele lähemale jõuda. Inimese ajus on ühtekokku 3000 tüüpi närvirakke, mida omavahel kombineerides on loodud meile eeldused mõtlemisvõimeks.

Tegelikult ei tea me täpselt sedagi, kas mõtlemise ja teadvuse osaks, nagu mõned teadlased oletavad, võivad olla ka mingid kvantefektid. Üks on aga kindel: grammatika ja keeleõpik pole siiski mõtlemisõpik ega teadvuse olemus, kuigi vahepeal hakkas juba nii tunduma.