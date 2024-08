17-aastane õpilane ehitas koolitöö raames tuumareaktori

Mencarini sõnul oli kolledž algselt mures, et see projekt on ohtlik. Kuid pärast põhjalikku riskianalüüsi oli kooli personal väga toetav. Mencarini pidi disaini vastavalt eelarvele kohandama ja tema eesmärk on julgustada teisi noori arendama ideid ja mõtlema, kuidas saame oma maailma parandada ja olla uuenduslikud. Tema sõnul on reaktori eesmärk luua vajalikud tingimused termotuumasünteesi toimumiseks. Kuna me ei saa siin saavutada samasugust rõhku nagu Päikese pinnal, tuli kasutada kõrget pinget, et aatomid piisavalt kuumaks saada.