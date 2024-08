Pool sajandit tagasi saabunud tulnukate sõnum võib olla märk millestki väga pöörasest

Siiski ei viita see signaal tulnukate tsivilisatsiooni hoiatavale lasule, vaid pigem ülimassiivse tähe plahvatuse tagajärjel tekkinud neutrontähele, mis pärast supernoovat paiskas oma sisemuse kosmosesse.

Uue hüpoteesi kohaselt võib selline objekt teatud tingimustel tekitada signaali, mis sarnaneb 15. augustil 1977 astronoom Jerry Ehmani üllatanud signaaliga, mis sundis teda prinditud andmelehel kirjutama sõna «Wow!».

See teadustöö, mis on saadaval eeltööna arXivis, on veel läbivaatamisel, kuid senised tulemused põhinevad hiljuti avastatud sarnaste signaalide tuvastustel. See viitab, et Puerto Rico Arecibo Ülikooli astrobioloogi Abel Méndezi juhitud meeskond on õigel teel.

«Meie viimased vaatlused, mis tehti ajavahemikus veebruarist maini 2020, on paljastanud sarnaseid kitsaribalisi signaale vesinikujoone lähedal, kuigi need on vähem intensiivsed kui algne Wow! signaal,» selgitas Méndez.

See algne signaal avastati Ehmani poolt Ohio Osariigi Ülikooli Big Eari raadioteleskoobiga kogutud andmetes. Signaal kestis kokku vaid 72 sekundit, olles erakordselt võimas raadiolainete sähvatus 1420 MHz vesinikuaatomi spektrijoone lähedal – lainepikkusel, mida vesinik kiirgab, kui see muudab oma spinnorientatsiooni.

Kuna vesinikku leidub kogu universumis, on mõned teadlased spekuleerinud, et selle sageduse valgus võib toimida elektromagnetilises spektris hõlpsasti äratuntava orientiirina, mida tehnoloogiliselt arenenud tulnukad võivad kasutada oma olemasolu märguandmiseks.