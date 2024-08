Leiti põhjus, miks toit maitseb kosmoses kui solk

Kuigi idee, et maitse on subjektiivne, pole kindlasti uus, tundub, et küsimus, kas VR-keskkond võib maitset mõjutada, on uus. Loke ja tema meeskond märgivad oma artiklis, et nende teadmiste kohaselt on see esimene uuring, mis näitab individuaalset varieeruvust haistmistajus VR-is.

Selleks andsid teadlased osalejatele kolm erinevat lõhna: vanilje, mandel ja sidrun. Nad pidid hindama iga lõhna intensiivsust skaalal 1 kuni 5 – esmalt tavalises ruumis ja seejärel simuleeritud ISS-keskkonnas.

Huvitaval kombel teatasid osalejad, et kuigi sidrunilõhn jäi mõlemas keskkonnas samaks, tundusid teised kaks lõhna simuleeritud ISS-is intensiivsemad. Teadlased kahtlustavad, et võtmeteguriks on bensaldehüüd, mis on lenduv aromaatne ühend, mida leidub nii mandlis kui ka vaniljes, kuid mitte sidrunis.

Kuigi uuring ei anna tingimata vastuseid selle kohta, miks astronautide maitse- ja lõhnataju jääb nõrgaks ka pärast vedelike ümberpaiknemise mõju kadumist, toetab see hüpoteesi, et lõhnataju on kontekstuaalne.

Samuti viitab see võimalikele lahendustele probleemi leevendamiseks: teadlased kirjutavad, et võib-olla on teatud lenduvad ühendid, millel on ühised lõhnatunnused (nt magusad), konteksti poolt rohkem mõjutatud kui teised.

Kui see nii on, võiks nende ühendite, mis säilitavad oma atraktiivsuse keskkondades nagu ISS – või muutuvad isegi atraktiivsemaks – tuvastamine anda suuniseid astronautide toitumise kavandamiseks.

Leidudel võib olla potentsiaalset kasutust ka Maal.

«See uuring võiks aidata isikupärastada inimeste dieeti sotsiaalselt isoleeritud olukordades, sealhulgas hooldekodudes, ning parandada nende toitumist,» selgitab Low.

Artikkel on avaldatud ajakirjas International Journal of Food Science + Technology.