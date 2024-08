Kriidise kattega kangas jahutab selle all olijat

Et muuta õues viibimine mugavamaks, on teadlased arendanud tekstiile, mis suudavad üheaegselt peegeldada päikesekiirgust ja vabastada loomulikku kehasoojust — seda protsessi tuntakse kiirgusjahutusena. Mõned materjalid sisaldavad valgustpeegeldavaid sünteetilisi osakesi, nagu titaandioksiid või alumiiniumoksiid, mis on kootud kiududesse. Teised kasutavad orgaanilisi polümeere, nagu polüvinülideenfluoriid, mille tootmisprotsessis kasutatakse perfluoroalküüli- ja polüfluoroalküüliühendeid (PFAS), nn igavesi kemikaale (mis kord loodutena ei kipu ei lagunema ega väljuma ka organismist, kuhu need kord pugenud) et luua valgustpeegeldavaid tekstiile.