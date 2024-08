Lubage tutvustada: tuumakell – aatomkellast 10 korda täpsem

Aja mõõtmine ja eriti väga täpne aja mõõtmine, on andnud inimkonnale võimaluse navigeerida Maal: alles 18. sajandil kasutusse võetud koronomeeter andis võimaluse piisavalt täpselt määrata koordinaate Maal. Väga täpsed kellad annavad loovad eelduse ka selleks, et tehiskaaslastel põhinevad navigatsioonisüsteemid toimiksid ja nende abil saame määrata asukohta Maal. Mida täpsemalt mõõta aega, seda täpsemalt on võimalik kindlaks teha ka aja kulgemise muutusi, mida põhjustab näiteks aegruumi kõverus. Tänaseni on ülimaks täpsuseks olnud aatomkellad aga aatomituumadel põhinevad aja mõõtmise viisid on neist veelgi suurema täpsusega.

Toorium-229: tuleviku aja mõõtühik

Tuumakellade väljatöötamisel on teadlased keskendunud toorium-229 isotoobi tuumade eluea mõõtmisele. Konkreetsemalt on nad edukalt lukustanud kolmekordselt laetud toorium-229 ioone (229 Th 3+) ja mõõtnud täpselt nende lagunemise eluea, kasutades selleks lasereid.

Tuumakellade täpsus on potentsiaalselt kümme korda suurem kui optilistel aatomkelladel, mis põhinevad tuumade ja elektronide vahelistests seostest tulenevatel võnkumistek. Kui praeguste tipptehnoloogiliste optiliste aatomkellade täpsus on nii suur, et neil kuluks üle kahe korra kauem, kui Universumi praegune vanus, enne kui nad ühe sekundi võrra hälbivad, siis tuumakellad võivad aidata teadlastel avastada tumeainet.