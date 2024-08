Vaalad meisterdavad endile ka tööriistu - materjal, millest nad seda teevad on üllatav

Selle asemel võiks kasu olla suurema toidukoguse haaramises ühe suutäiega. Teadlased leidsid, et võrku ehitav vaal teeb ühe sööstu, samas kui mitte-võrku ehitav vaal teeb 15 sööstu. Kokkuvõttes leiti, et tööriistu kasutavate loomade saagikus oli seitse korda suurem kui nende enamrahmeldavate sugulaste puhul.

Teadlased väitsid, et see käitumine vastab tööriistade kasutamise definitsioonile, mida nad kirjeldavad kui teadlikku «keskkonnaga mitteseotud objekti» kasutamist, et muuta, positsioneerida või muul viisil kontrollida teist objekti või organismi.

Tööriistade loomist on leitud mitmete liikide seas, sealhulgas imetajate, lindude, kalade ja putukate hulgas, kuid see on loomariigis suhteliselt haruldane. Pole ime, et tulnukad on huvitatud küürvaaladega suhtlemisest.