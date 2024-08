Hõbedane õhulaev paneb bitid taevast sadama

Sceye on Roswellis, New Mexico osariigis asuv lennundusettevõte, mille asutas 2014. aastal Mikkel Vestergaard Frandsen. Ta on ka rahvatervisefirma Vestergaard omanik, mis valmistab vett puhastavat LifeStraw-seadet.

Sceye HAPS (High-Altitude Platform Station) on 65 meetri pikkune mehitamata, heeliumiga täidetud õhusõiduk, mis on ette nähtud vertikaalseks stardiks ja seejärel lendamiseks 18 000 kuni 19 000 meetri kõrgusele. Seejärel saab see hõljuda kindlaksmääratud kõrgusel ja GPS-koordinaatide alusel, kasutades galliumseleniidi ja galliumarseniidi päikesepatareisid, mis on paigaldatud selle hõbedasest kilest kattesse.

Kui see hõljub pidevalt - kuude kaupa teenindusintervallide vahel - suudab see täita selliseid ülesandeid nagu lairiba-interneti edastamine ebapiisava internetiga varustatud kogukondadele, kliima- ja keskkonnaseire ning metsatulekahjude ja muude loodusõnnetuste jälgimine.

Sceye HAPS väljumas angaarist. Foto: Sceye

See on juba oluline osa New Mexico osariigi projektist, mille raames telekommunikatsiooniettevõtete konsortsium on seadnud eesmärgiks pakkuda Navajo Nationile universaalset lairibaühendust. Samuti on õhusõiduk osa viieaastasest USA Keskkonnakaitseameti uurimisprojektist, mille eesmärk on jälgida ja mõõta metaani heitkoguseid.

Sceye HAPS tegi oma esimesed lennud 2021. aastal, saavutades maksimaalse kõrguse 19 690 meetrit. See kasutas ka pardal olevat aktiivset 4G-antennimassiivi ja kiirtehnoloogiat, et pidada maapealse nutitelefoniga LTE OpenRAN-andmesideühendust, mis ulatus rekordiliselt üle 140 km kaugusele. LTE leviala on tavaliselt umbes 100 km.

Lennumasina viimane saavutus sündis eelmisel nädalal, kui see demonstreeris oma võimet laadida akusid päeval päikesepatareide abil ja kasutada saadud aku energiat öösel paigal hõljumiseks. Sceye startis 15. augustil kell 7.36 hommikul New Mexico keskusest, saavutas 18 593 meetri kõrguse ja maandus järgmisel päeval kell 12.21.

Sceye HAPS on nüüdseks teinud kokku 20 katselendu ja veel kaks on kavas selle aasta jooksul. Plaanide kohaselt jõuab lennuk kommertskasutusse 2025. aastal. Sellele võib tekkida konkurents, sest sellised ettevõtted nagu Thales Alenia Space ja Lockheed Martin tegelevad aktiivselt sarnaste süsteemide väljatöötamisega.