Boengi kobarkäkk kosmoses Ilmnes järgmine aps, mille tõttu kosmosesse viidud astronaudid ei pruugi Maale jõuda

Nende sõiduk, millega nad rahvusvahelisse kosmosejaama lähetati, Boeingi Starliner, on olnud täis tehnilisi probleeme ja kosmoseagentuur välja töötanud mitmeid hädaolukorra kavasid, kuid kõik need plaanid on seotud märkimisväärsete riskidega.

Üks peamine probleem on see, et Starlineri skafandrid ei sobi kokku SpaceX-i Crew Dragon kosmoselaeva ülikondadega. See tähendab, et kui nad peaksid naasma kosmosejaama praegu dokitud SpaceX kapsli pardal, mis on üks NASA kaalutavatest päästeplaanidest, teeksid nad seda ilma kosmoseülikondadeta. NASA kinnitas eelmisel nädalal toimunud telekonverentsil, et see on kahetsusväärne reaalsus, mis tõenäoliselt mõjutab eelseisvat otsust.